Birindelli su Chiellini: "Gli voglio bene ma non c'era bisogno di fomentare veleno"

vedi letture

Alessandro Birindelli, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a Radio Sportiva delle polemiche nate dopo le dichiarazioni di Giorgio Chiellini su Balotelli e Felipe Melo: "Gli voglio bene e lo stimo come persona ancor prima che calciatore, ma prima di fare certe dichiarazioni doveva pensarci di più. In questo momento non c'è bisogno di fomentare veleno". Poi sempre sul capitano juventino ma parlando di campo ha aggiunto: "Ha fatto una crescita importante e ha lavorato sui propri limiti. E' un professionista serio e i numeri lo raccontano. Gli auguro di chiudere la carriera nel modo più esaltante, con la vittoria in Champions".