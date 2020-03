Birindelli: "Taglio dagli stipendi? La rinuncia non deve essere fatta solo dai calciatori"

vedi letture

L'ex difensore della Juventus Alessandro Birindelli ha parlato ai taccuini di Tuttosport della situazione che coinvolge il nostro paese: "E' un momento non bello per non dire drammatico. Mi spiace vedere in ginocchio alcune zone d’Italia come Milano, Bergamo e Brescia. La speranza è quella di risolvere al più presto questo problema dei contagi. Il popolo italiano ha comunque sempre dimostrato di ripartire e di avere quella forza che altri non hanno. Rinuncia degli stipendi da parte dei giocatori? La rinuncia non deve essere fatta solo dai calciatori. Mi piacerebbe che anche Governo, Sky in qualità di pay-tv e società faccessero un passo indietro riducendo tutti le loro pretese. Secondo me questo è un discorso che potrebbe andare bene, vedere ridurre da una sola parte non mi sembra corretto".