L'allenatore Pierpaolo Bisoli è intervenuto a Radio Sportiva per fare un bilancio del 2019 della Serie A. Queste alcune dichiarazioni: "Rispetto agli ultimi anni ci sono due squadre che si contendono il campionato, c'è l'Inter che riesce a tenere il passo della Juve, poi c'è l'Atalanta che sta giocando un altro campionato di spessore e il Cagliari che io avevo pronosticato in estate e e che al di là delle ultime due partite è stato la vera sorpresa della prima parte di stagione. Kulusevski l'ho visto dal vivo ed è un giocatore che ha prospettiva: ha una grande forza fisica che oggi nel calcio è quasi tutto, se le premesse sono queste.. mi ricorda il primo Salah che nei primi dieci metri dava del filo da torcere a tutti, lui quando ha la palla al piede punta e prova a saltare l'uomo, per fare la mezzala dovrebbe fare un processo di crescita importante ma alla Juve il tempo per crescere c'è".