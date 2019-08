© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Radio Sportiva, l'allenatore Pierpaolo Bisoli ha parlato dell'arrivo di Radja Nainggolan al Cagliari: "È uno dei più importanti colpi dell'estate, può giocare ovunque. Avrà grandi motivazioni ed è fisicamente integro. Questo è un colpo da grande squadra. In più all'Inter non ha fatto male anche se era il grande colpo dello scorso anno. Può fare tutti i ruoli a centrocampo. Io lo facevo giocare trequartista e fui fra i primi, poi giocò mezzala. Non ha problemi di ruolo. La società ha voluto fare un salto importante e punta alla parte sinistra della classifica".