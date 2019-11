© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pierpaolo Bisoli, allenatore di lungo corso di molte squadre in Serie A, ha parlato a Radio Sportiva della lotta salvezza: "E' una stagione un po' particolare, perché ci sono delle squadre che non si pensava fossero lì come Torino, Sampdoria e Sassuolo. Molte volte chi non è abituato fa fatica a risalire la china: mi viene da pensare al Torino, che se non cambierà subito registro potrà avere dei grandi problemi. Il colpo al 90' della Sampdoria a Ferrara ha rimesso in gioco tutto. L'unica che può avere le risorse per cambiare rotta è il Torino, perché ha una grande rosa, mentre le altre si equivalgono. La Serie A ormai è diventata questa. 10 squadre che lotteranno per Champions e Europa League, 2 che stanno nel limbo e 6 che lottano per la salvezza".