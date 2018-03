Bjelanovic sul futuro di Badelj: "Potrebbe restare alla Fiorentina"

© foto di Federico De Luca

Sasa Bjelanovic, ex attaccante, ed oggi dirigente dell'Hajduk Spalato, ha parlato a Lady Radio anche del possibile futuro del suo connazionale Milan Badelj e di altri temi relativi alla Fiorentina: "Penso che la Fiorentina abbia già dato una buona risposta nella partita col Benevento. La scomparsa del loro capitano potrebbe essere un motivo in più per fare bene, per quanto sia assurdo, per cercare dei risultati positivi. Badelj? Penso che Milan sia un ottimo ragazzo parlando fuori dal calcio, umile, intelligente. Penso che tutti l’abbiano conosciuto per quello che è. Il fatto che sia diventato il capitano dell Fiorentina, potrebbe influire tanto sulla sua decisione di dove proseguire la sua carriera. Io, dal mio punto di vista, rimarrei a Firenze, perché avendo anche un'età non giovanissima, se la Fiorentina gli presenta un bel progetto, può diventare protagonista. Secondo me le possibilità che possa rimanere ci sono".