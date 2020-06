Black Lives Matter, Seedorf: "La violenza non ha mai risolto nulla. La passività ci rende complici"

"In questo BlackOutTuesday ho avuto il tempo di riflettere su ciò che è accaduto a George Floyd e molti altri. Invece di pubblicare un'immagine tutta nera, voglio condividere le mie opinioni. La passività, guardando ciò che sta accadendo, non è più accettabile, altrimenti diventiamo colpevole come quelli che hanno iniziato a uccidere per divertimento centinaia di anni fa, solo perché pensavano di essere superiori. Ma la violenza non ha mai risolto nulla al mondo, al contrario dell'istruzione e dell'amore". Con questo messaggio, Clarence Seedorf ha voluto dire la sua in merito alla grande mobilitazione degli ultimi giorni, in seguito alla morte di George Floyd negli USA. L'ex centrocampista di Samp, Inter e Milan ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, dove spiega la sua visione sull'accaduto.