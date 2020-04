Blatter: "Mondiali 2022 negli Stati Uniti o in Giappone. Io vittima di un grande complotto"

Sepp Blatter, ex presidente della FIFA, ha proposto una sede diversa per i Mondiali del 2022: "Potrebbero organizzarli gli USA, al posto di quelli del 2026. Anche il Giappone potrebbe farlo e so che si sono offerti. Fortunatamente la competizione sarà ancora a 32 squadre e non a 48 com avrebbe voluto Infantino. Anche la Germania potrebbe organizzarli, ma significherebbe giocare di nuovo in Europa. Le accuse contro di me? Fanno parte di un grande complotto", ha dichiarato alla Bild.