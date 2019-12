Blisset al Telegraph: "In Italia i giocatori di colore considerati inferiori"

"I giocatori di colore sono ancora considerati inferiori da molti tifosi in Italia". E' il duro atto di accusa di Luther Blissett, ex attaccante inglese del Milan negli anno '80', che dalle colonne del The Telegraph commenta gli ultimi episodi legati al razzismo che stanno macchiando l'immagine del calcio italiano. "Dopo così tanti incidenti in questa stagione, bisogna essere essere d'accordo sul fatto che c'è qualcosa di culturale in Italia e per questo hanno resistito al cambiamento", ha aggiunto l'ex giocatore rossonero. Sempre a proposito del calcio italiano, Blissett ha detto che "hanno affrontato molto duramente la corruzione. Ma contro il razzismo, a parte l'Inter di recente, cosa abbiamo visto? Ci vorrà un intervento drammatico per affrontare questo problema a tutti i livelli nella società italiana".