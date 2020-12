Blomqvist: "Milan-Parma, quanti ricordi. Ibra? Sta avendo una seconda vita"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv a pochi minuti da Milan-Parma, il doppio ex Jesper Blomqvist ha parlato delle sue impressioni sulla sfida: "È un match che mi evoca tanti ricordi. Quando sono andato via dal Milan e sono andato al Parma fu una grande emozione per me. Anche stasera ci saranno grandi emozioni", riporta MilanNews.

Il Milan vola: "Stanno facendo benissimo, sono primi in classifica meritatamente. Quest'anno tante squadre stanno facendo fatica..."

L'importanza di Ibrahimovic: "Ibrahimovic sta facendo benissimo. A 39 anni è ancora un campione assoluto. Ho giocato insieme a lui in nazionale e lui sta avendo una seconda vita. Ha tantissima personalità e si capisce quanto ami il calcio. L'età non conta, quello che è importante è la passione. Ti fa diventare più forte"