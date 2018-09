Boateng: "CR7 il migliore al mondo. Ma Messi è extraterrestre"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante del Sassuolo Kevin Prince Boateng ha parlato a Sporx soffermandosi sull'eterno dualismo fra Messi e CR7: "Per i giovani Ronaldo deve essere il miglior esempio a cui ispirarsi, ha talento e si allena sempre al massimo. Lavora come un pazzo ed è appassionato di calcio. Vuole sempre essere il migliore e primeggiare in tutto. Quello di Cristiano però succede in questo mondo e solo in questo mondo. Se c'è qualcosa di esterno il migliore è Messi. E' incredibile, fa cose che nessun altro può fare. Diciamo che Ronaldo domina questo mondo, ma Messi è superiore a tutto".