Boateng: "Milan, due mesi per conquistare i tifosi. Ibra? Se perde non ti parla"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da DAZN, Kevin Prince Boateng, ex calciatore del Milan e ora al Barcellona, ha raccontato così la sua esperienza in maglia rossonera: "Nel giro di due mesi divenni il prediletto dei tifosi. Sono sempre stato un giocatore a cui piace fare qualcosa di spettacolare, ma le cose migliori che ho fatto a Milano furono le battaglie in campo. Le reazioni positive del pubblico mi dimostrarono che il cambiamento del mio stile era giusto, sostituii giocatori che nessuno avrebbe mai immaginato in panchina".

Il pensiero su Ibrahimovic. Boateng parla così dello svedese: "Quando entrai nello spogliatoio il primo giorno, mi chiamò per nome. Ho solo pensato 'Wow, lui conosce il mio nome'. Siamo andati subito d'accordo. Zlatan è un leader, non ho mai incontrato una persona più ambiziosa. Se perde in allenamento, non ti parla per quattro giorni", le sue parole.