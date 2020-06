Boateng: "Nessun bambino nasce razzista. Importante insegnare che il razzismo è inaccettabile"

Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco, intervistato da Deutsche Welle parla del razzismo in Germania e nel mondo, alla luce di quello che è successo negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd: "Anche in Germania c'è tanto razzismo. Negli ultimi anni ci sono stati attacchi contro stranieri e gruppi religiosi. Per combattere il razzismo bisogna iniziare dai bambini. Nessun bambino al mondo nasce razzista. È importante insegnare ai bimbi che il razzismo è inaccettabile e che se qualcuno ne è vittima bisogna affrontare il problema. È un processo che deve iniziare a scuola, deve far parte dei programmi di studio. Solo in questo modo possiamo venirne fuori".