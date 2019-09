'Rebic è duttile, bene i giovani ma serve anche l'esperienza'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 2 SET - "Il Milan è una grande società e non può vivacchiare a metà classifica. Puntiamo sui giovani per filosofia aziendale, ma ogni tanto serve qualche elemento di esperienza in più. Noi siamo convinti che i nostri acquisti saranno il futuro del club, un giocatore da 100 milioni da solo non cambia la squadra". Il Cfo del Milan, Zvonimir Boban, ai microfoni di Sky, commenta la prima sessione di mercato sotto la sua guida e accoglie Ante Rebic, l'ultimo acquisto. "E' stato un mercato pesante. Spero che la Fifa lo accorci un po'. Rebic è un giocatore con tanto carattere e tanta forza. Sa ricoprire diversi ruoli. Può giocare anche nelle due punte, si può usare in molte posizioni". Boban svela alcuni retroscena anche sulla suggestione Modric e sulla trattativa sfumata con Correa: "Luka è un grande milanista, un giocatore straordinario, ma era praticamente impossibile. Non voleva lasciare il Real dopo una stagione brutta. Su Correa, invece, non abbiamo trovato le condizioni economiche. Abbiamo una buona rosa".