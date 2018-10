Boban sul Milan: "Ricominciato un ciclo: Maldini e Leonardo le garanzie"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Zvonimir Boban, ex centrocampista del Milan e della Nazionale croata, oggi vice segretario della FIFA, ha parlato a "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai Uno anche del Milan: "Io credo che ci siano dei cicli nel calcio e spero che i rossoneri siano ripartiti in questo senso e spero che 'dopodomani' ovvero nel medio termine, con tanto lavoro, il Milan possa tornare a vincere tornando al top del calcio nel mondo. Leonardo e Maldini stanno lavorando benissimo e soprattutto tantissimo. Sanno di calcio e porteranno risultati. Serve pazienza perché non è facile, visto che ci sono tante cose da fare. La squadra sta facendo discretamente bene, anche perché con Higuain le cose cambiano in meglio per qualsiasi squadra che lo acquista".