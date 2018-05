Bocci (CorSera) su Balo: "Speriamo non sia un'illusione"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Un gol inventato, da campione. Il quattordicesimo in Nazionale, gli stessi di un certo Rivera e di Giovanni Ferrari, due volte campione del Mondo e oro Olimpico, anche il primo quattro anni dopo quello all’Inghilterra, nel Mondiale in Brasile. Quella volta ci siamo illusi. Speriamo che con Mario non sia così anche stavolta" è questo il pensiero di Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, sul ritorno in azzurro e al gol di Mario Balotelli che ieri ha aperto le marcature nell'amichevole fra Italia e Arabia Saudita in quel di San Gallo.