© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'Italia non sbaglia un colpo". E' l'attacco del pezzo sulla vittoria azzurra in Finlandia di Alessandro Bocci su Il Corriere della Sera. "La sesta vittoria nel girone, settima in assoluto come ai tempi del Trap, serve a ribadire la legge del più forte e a blindare il primo posto nel girone. L'Europeo è nelle nostre mani. (...). E' sempre più l'Italia del Mancio: dare fiducia a Chiesa, dopo averlo sferzato, è un'altra mossa oculata, così come aver confermato Barella".