Bocelli si esibisce per l'Inter ad Appiano

L'artista ha cantato 'Nessun dorma' davanti alla squadra

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Visita particolare per l'Inter al Suning Training Centre di Appiano Gentile. La squadra e lo staff hanno infatti ricevuto il saluto di Andrea Bocelli, da sempre tifoso nerazzurro, al termine della seduta mattutina di allenamento. Il 59enne cantante toscano, dopo aver stretto la mano ai giocatori e al tecnico Luciano Spalletti, si è esibito in "Nessun dorma", l'aria che si conclude con "All'alba vincerò", quasi un augurio per la squadra di cui è appassionato. Una performance che ha emozionato anche gli stessi calciatori, come mostrato in un video pubblicato dall'Inter sui canali social.