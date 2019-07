Bolchi: "Compito di Sarri non semplice, ma approvo la scelta della Juve"

© foto di Federico De Luca

L'ex allenatore Bruno Bolchi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva:

Su Sarri alla Juventus: "Credo che sostituire Allegri non sia facile per nessuno, quindi il compito di Sarri non è facile. Approvo, comunque, la scelta, perché non vedevo in giro alternative che potessero soddisfare di più. Poi, Sarri mi piace perché viene dalla gavetta, è arrivato a grandi vertici per merito e sono convinto che farà bene".

Su Conte all'Inter: "Ha dimostrato dove è andato tutte le sue capacità. L'Inter ha scelto un allenatore con la mentalità vincente, che ha al suo attivo moltissimi traguardi, quindi meglio di così non avrebbe potuto fare. Certo, ora Conte ha un compito importante, perché all'Inter c'è da costruire. La posizione di Icardi e Nainggolan mi pare che non venga valutata seriamente, perché portare in ritiro giocatori di questo calibro sapendo che non faranno parte dell'organico, non saranno facile da gestire".

Su Giampaolo al Milan: "E' giovane ma ha dimostrato tutto il suo valore. Mai come quest'anno c'è stato un cambio di tecnici ad alto livello, quindi si parte con una griglia completamente rinnovata,. Giampaolo ha dimostrato di avere le idee molto chiare e sono certo che al Milan farà la stessa cosa. Poi i risultati dipenderanno da quali giocatori gli metteranno a disposizione".