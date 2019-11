Il pibe de oro su Instagram posta foto con ex presidente

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Diego Armando Maradona scende in campo a sostegno dell'ex presidente boliviano Evo Morales - fuggito in Messico domenica scorsa - postando, sul suo profilo Instagram, una foto che lo ritrae al fianco dell'ex presidente della Bolivia. "Mi dispiace per il colpo di stato orchestrato in Bolivia - scrive l'ex capitano del Napoli e dell'Argentina - Soprattutto per il popolo boliviano e per Evo Morales, una brava persona che ha sempre lavorato per il più umile. #EvoElMundoEstaContigo".