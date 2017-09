Bolivia, Soria: "Vittoria che ci permette di credere in noi stessi"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

L'allenatore della Bolivia Mauricio Soria ha commentato in conferenza stampa l'inattesa vittoria contro il Cile: "Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, anche se abbiamo bisogno di più tempo per migliorare. Questa vittoria significa tornare a credere in noi stessi. Un giocatore disse che la Bolivia avrebbe guardato i mondiali in televisione, potrebbe toccare la stessa sorte a lui. Oggi abbiamo dato una dimostrazione di quello che vogliamo fare d'ora in poi".