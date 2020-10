Bollini: "Keita Balde sa abbinare tecnica a velocità in modo ottimale"

Alberto Bollini, attuale Ct Under 20 Azzurra, si è soffermato sul talento Keita Balde, valorizzato sotto la sua guida nella Lazio Primavera nel 2012, all'interno di un'intervista esclusiva rilasciata a Sampdorianews.net:

“Keita Balde arrivò alla Lazio dalla cantera del Barcellona. Nei primi sei mesi a causa di problematiche legate al transfer non ha potuto disputare le gare ufficiali. Per ogni calciatore la partita della domenica è tutto, poteva soltanto allenarsi con noi e partecipare ai test amichevoli. Ha un talento innato, ha impiegato poco tempo per portarlo alla ribalta. È un ragazzo molto sensibile, sa farsi voler bene nello spogliatoio e coltiva le amicizie anche al di fuori del campo: si faceva apprezzare come deejay assieme al compagno Tounkara, altro grande talento adesso alla Viterbese. Ha sempre dimostrato una grossa personalità calcistica. Caratterialmente è estroverso e simpatico, a volte ho dovuto fare la parte dell'allenatore un po' severo, riportandolo con disciplina alle direttive tattiche. Ha sempre risposto in modo importante ai miei input, fornendo confortanti feedback nel processo di crescita. A distanza di anni tuttora ci scriviamo, nel tempo è maturato molto, ha messo su famiglia e non ha mai scordato i valori ai quali crede. Negli ultimi anni nei nostri settori giovanili sono arrivati tanti ragazzi stranieri, va sempre valutato con attenzione l'impatto in termini di ambientamento e aspetto culturale. Ho sempre preservato l'idea del “Made in Italy”, ben vengano ragazzi provenienti da ogni parte del mondo, soprattutto se più bravi della media e Keita Balde rappresenta questo esempio. Quando sono arrivato in prima squadra con Reja, Keita aveva già accumulato un minutaggio importante. Per qualità tecniche e fisiche può ricoprire tutti i ruoli sul fronte offensivo, sia seconda punta che esterno, in modo ottimale sa abbinare tecnica a velocità e abilità nel dribblare l'avversario. Aumenta il valore tecnico di qualsiasi squadra che lo ha in organico e l'intero campionato ne esce arricchito".