Bologna a Casteldebole: a parte Palacio, Poli, Helander e Donsah

Immediata ripresa degli allenamenti in casa Bologna. Questo il report pubblicato dal sito ufficiale: "All’indomani della vittoria per 2-1 contro l'Udinese, i rossoblù hanno ripreso questa mattina i lavori a Casteldebole in vista della trasferta a Cagliari per la gara in programma sabato alle 15: seduta defaticante per i titolari di ieri, parte atletica e partitelle a tema per gli altri. Allenamento differenziato per Rodrigo Palacio, Andrea Poli, Filip Helander e Godfred Donsah".