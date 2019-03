Fonte: bolognafc.it

Allenamento pomeridiano a Casteldebole per i rossoblù in vista di Bologna-Sassuolo di domenica prossima. Ancora assenti i sudamericani impegnati con le nazionali, Gonzalez e Pulgar, mentre Orsolini, Skorupski, Nagy e Svanberg, rientrati ieri, si sono allenati regolarmente con il gruppo. Seduta differenziata per Helander che ha raggiunto i compagni oggi e per Federico Santander.