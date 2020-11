Bologna, all'allenamento odierno ancora out Hickey, Poli e Medel

vedi letture

Seduta pomeridiana per il Bologna, in preparazione della sfida di domenica contro la Sampdoria. Lavoro atletico seguito da esercitazioni tecnico tattiche. Allenamento parziale per Mbaye, Sansone, Hickey, Poli, Medel, Schouten. Terapie per Dijks e Skov Olsen.