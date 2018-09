Bologna, ancora differenziato per Palacio. Torna in gruppo Nehuen Paz

Fonte: bolognafc.it

Nel pomeriggio di oggi la preparazione della squadra per la gara contro la Roma è continuata con una serie di esercitazioni tattiche, prove di movimenti d’attacco e di palle inattive. Nehuen Paz ha svolto tutta la seduta con i compagni; allenamento differenziato per Rodrigo Palacio, terapie per Filip Helander e Godfred Donsah.