© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Sono ripresi oggi gli allenamenti a Casteldebole in vista della sfida interna di domenica contro la Sampdoria: la squadra ha svolto attivazione atletica prima in palestra poi in campo, seguita da esercitazione tecniche e partitella a metà campo finale. Oltre a Destro, Tomiyasu e Medel, che hanno continuato le terapie, Mitchell Dijks ha lavorato ancora a parte, convalescente dal trauma contusivo al piede sinistro rimediato la settimana scorsa.