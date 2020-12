Bologna, ancora palestra per Skorupski. Terapie per Mbaye e Santander

vedi letture

Sono ripresi in un pomeriggio piovoso gli allenamenti della squadra verso la trasferta di Firenze: attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche per i rossoblù agli ordini di Mister Mihajlovic. Si sono allenati in palestra Lukasz Skorupski, Federico Ravaglia e Nicola Sansone, terapie per Ibrahima Mbaye e Federico Santander.