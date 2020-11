Bologna, ancora polemiche sulla cittadinanza onoraria a Mihajlovic: spunta una petizione

Dopo la delibera da parte del Consiglio Comunale di Bologna che a luglio approvò il conferimento della cittadinanza onoraria a Sinisa Mihajlovic, non si placano le polemiche da una parte di cittadini che non hanno gradito alcune frasi rilasciate in passato dall'allenatore serbo a proposito della guerra dell'ex Jugoslavia. Un centinaio di singoli firmatari hanno diffuso una lettera in cui viene chiesto al tecnico di dissociarsi rispetto a quelle dichiarazioni prima di ricevere l'onoreficenza cittadina. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.