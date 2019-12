© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultima trasferta del 2019 per l'Atalanta, che domani alle 15 scenderà in campo al Dall'Ara contro il Bologna per la sedicesima giornata di Serie A. Questi i 19 convocati di mister Gasperini:

Portieri: Gollini, Sportiello, Rossi.

Difensori: Castagne, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Ibanez, Masiello, Palomino, Toloi.

Centrocampisti: De Roon, Colley, Freuler, Malinovskyi, Pasalic.

Attaccanti: Barrow, Muriel, Piccoli.