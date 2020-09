Bologna, Baldursson parte titolare con l'Islanda. Skov Olsen trascina la Danimarca Under21

vedi letture

Continua il percorso delle giovani promesse rossoblù nelle rispettive nazionali. Ieri Andri Baldursson, Andreas Skov Olsen e Mattias Svanberg sono scesi in campo con Islanda, Danimarca Under21 e Svezia.

Grande soddisfazione in casa Bologna per l'esordio in nazionale maggiore del centrocampista islandese che in occasione della sfida contro il Belgio, finita 5-1 in favore dei fiamminghi, è stato schierato titolare - e sostituito poi al 54' - dal ct Hamrén. Per Baldursson si è trattato della prima sfida giocata tra i grandi. La Danimarca Under21 di Skov Olsen ha invece battuto 1-0 l'Irlanda del Nord grazie alla rete dello stesso giocatore felsineo, mentre Svanberg ha accumulato minutaggio con la sua Svezia nella sfida persa dai gialli per 0-2 contro il Portogallo.