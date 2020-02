vedi letture

Bologna, Bani incontra i bambini: "Come loro sognavo di diventare un calciatore"

Oggi pomeriggio i ragazzi dell’Oratorio Don Orione di Bologna che hanno partecipato alla Junior TIM Cup – il torneo di calcio a 7 riservato agli under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano– sono stati ospiti del Bologna al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole dove hanno incontrato Mattia Bani.

“Quando avevo la stessa età dei ragazzi della Junior TIM Cup desideravo anche io diventare un calciatore, un sogno costruito giorno dopo giorno. Auguro a loro di raggiungere la Serie A TIM come me e soprattutto di divertirsi il più possibile, perché il calcio è lo sport più bello del mondo. Io e i miei compagni lavoriamo sodo ogni giorno, giochiamo ogni partita come se fosse l’ultima e cerchiamo sempre di rendere orgogliosi la società, il nostro allenatore e tutti i nostri tifosi” ha detto Bani ai giovani calciatori riuniti nella sala stampa rossoblù.

Un pomeriggio da ricordare per i ragazzi che tra un autografo e l’altro hanno anche scattato selfie da postare sui propri profili social per raccontare, attraverso l’hashtag #juniortimcup, i sogni e le emozioni regalate dalla giornata di oggi.

Sabato 15 febbraio, poi, lo Stadio Dall’Ara aprirà le porte alla Junior TIM Cup nel pre-partita di #BFCGenoa: le squadre della Parrocchia San Girolamo di Rastignano (BO) e dell’Oratorio Santa Teresa del Bambino Gesù di Bologna si sfideranno in un’amichevole sotto lo sguardo dei loro beniamini e del pubblico sugli spalti.