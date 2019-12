Bologna, buone notizie: Soriano è tornato in gruppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ripresi questa mattina a Casteldebole gli allenamenti del Bologna in vista della gara contro il Lecce. Seduta defaticante per i titolari di ieri, partitella insieme ai ragazzi della Primavera per gli altri. Roberto Soriano, si legge nella nota diffusa dal club felsineo - ha lavorato in gruppo con i compagni. Terapie per Mitchell Dijks e Ladislav Krejci.