Bologna, cambia la sede del ritiro estivo: si torna a Castelrotto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bologna è in lotta per la salvezza ma la dirigenza sta già pianificando la stagione che verrà. L'edizione felsinea del quotidiano La Repubblica aggiorna la situazione sul prossimo ritiro estivo: il club emiliano saluterà dopo una sola estate Pinzolo poiché dovrebbe far ritorno a Castelrotto, sede già scelta in passato.