Bologna, con Palacio ko l'attacco diventa un rebus

Col ko di Palacio, in vista della partita di domani a Torino contro il Frosinone l’unica certezza del Bologna è Diego Falcinelli, ovvero l’unico attaccante in rosa al 100% della condizione fisica. Per capire chi affiancargli, il tecnico rossoblù avrà la rifinitura odierna e quella di domani mattina in Piemonte ma un occhio andrà all’infermeria. Santander - sottolinea il Corriere di Bologna - è rientrato in gruppo solo giovedì dopo una contusione alla coscia rimediata contro la Spal, Destro sta lavorando a pieno regime solo da tre giorni dopo lo stiramento al retto femorale e anche Okwonkwo è appena rientrato dopo aver saltato tutto il ritiro per smaltire un’infiammazione al tendine rotuleo. Una situazione che potrebbe favorire anche un avanzamento di Riccardo Orsolini.