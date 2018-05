Bologna, contro il Chievo torna il 4-3-3. E forse anche Destro dal 1'

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, Mattia Destro domani potrebbe titolare nella sfida contro il Chievo Verona. L'attaccante non gioca titolare da un mese, ovvero dalla vittoria contro l'Hellas. In settimana, lui e Avenatti si sono alternati nelle prove del 4-3-3 di Donadoni, ma al momento pare essere lui in pole per giocare dal 1'.