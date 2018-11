Bologna, Danilo parzialmente in gruppo. Differenziato per Mattiello

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A tre giorni da Chievo-Bologna continuano gli allenamenti in una bella giornata di sole a Casteldebole: esercitazioni tecniche uno contro uno, lavoro sui piazzati e sulle conclusioni a rete per i ragazzi di Inzaghi. Danilo Larangeira ha lavorato in parte con il gruppo e in parte in seduta differenziata, allenamento differenziato per Federico Mattiello.