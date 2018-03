'Bologna-day', Signori sfida Di Vaio

Giovedì match calcetto di beneficienza con grandi ex e cantanti

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - BOLOGNA, 20 MAR - Una rimpatriata tra amici, per i protagonisti in campo, un dolce amarcord per il pubblico bolognese. Questo sarà 'Bologna Day: Signori Vs Di Vaio', evento organizzato dai due ex attaccanti che si sfideranno a calcetto giovedì al Paladozza: l'incasso sarà devoluto alle associazioni Assisla Ansabbio associazioni che si occupano di ricerca e assistenza ai malati di Sla e bambini ospedalizzati al Rizzoli. "È un'idea pensata per riunire vecchi compagni e amici", spiega Signori. "Tra parquet e spalti ci saranno più di vent'anni di storia del Bologna", ha aggiunto Di Vaio. Da Paramatti a Pagliuca, da Binotto a Bia fino a Nervo, Locatelli, Marocchi e Perez, con una rappresentanza di Bologna, Virtus e Fortitudo che saranno presenti sugli spalti. A contendere agli ex campioni il triangolare, sarà la squadra Sport e Spettacolo, capitanata da Fio Zanotti, con Ignazio de Il Volo, Lo Stato Sociale, Paolo Dondarini, Paolo Vallesi, Francesco Guerra, il rapper Moreno, Malandrino e Veronica e Andrea Maestrelli.