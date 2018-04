Bologna, Destro torna in gruppo. Nessuna lesione per Dzemaili

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All’indomani dell’1-2 col Milan sono ripresi gli allenamenti a Casteldebole, con un lavoro di scarico in palestra per i titolari di ieri, e una partitella per tutti gli altri, insieme ad alcuni elementi della formazione Primavera di Mister Troise. Mattia Destro ha lavorato in parte con il gruppo e in parte in seduta differenziata, allenamento differenziato per Filip Helander. Godfred Donsah ha iniziato la riabilitazione sul campo, mentre gli esami a cui è stato sottoposto Blerim Dzemaili non hanno evidenziato lesioni: svolgerà qualche giorno di terapie e differenziato.