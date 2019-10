Fonte: bolognafc.it

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Ripresa degli allenamenti questa mattina per il Bologna in vista della trasferta in Sardegna per la sfida contro il Cagliari di mercoledì 30 ottobre alle 21. Lavoro di scarico per i titolari di ieri, esercitazioni tecniche con possessi e partitelle a spazi ridotti per gli altri. Seduta differenziata per Mitchell Dijks, Gary Medel e Mattia Destro, terapie per Takehiro Tomiyasu.