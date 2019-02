Fonte: bolognafc.it

© foto di PhotoViews

All’inizio della settimana che conduce a Udine, il Bologna è tornato al lavoro questa mattina. Seduta di scarico in palestra per i titolari di ieri, esercitazioni tattiche e partitella a tema per tutti gli altri. Rientrato in gruppo Rodrigo Palacio, differenziato per Federico Mattiello, mentre Mattia Destro ha iniziato la riabilitazione sul campo.