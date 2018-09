Bologna, differenziato per Palacio. Terapie per Helander e Donsah

Rientrata nella mattinata da Torino, il Bologna è tornato subito al lavoro verso la sfida contro l'Udinese, lunch-match di domenica: i titolari dell’Allianz Stadium hanno lavorato in palestra, allenamento sul campo per tutti gli altri. Differenziato per Rodrigo Palacio, terapie per Filip Helander e Godfred Donsah.