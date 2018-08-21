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Bologna, differenziato per Santander. Donsah ha fatto terapie

21.08.2018 23:38 di Tommaso Bonan   articolo letto 793 volte
Fonte: bolognafc.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta pomeridiana di allenamento per i rossoblù in vista della gara contro il Frosinone di domenica. Dopo una fase iniziale di riscaldamento la squadra ha svolto una serie di partitelle a tema poi il lavoro è proseguito per gruppi: lavoro di potenza aerobica per i giocatori impiegati in campo domenica scorsa contro la Spal, amichevole contro la Primavera per gli altri. Destro ha lavorato in parte con il gruppo, terapie per Donsah e lavoro differenziato per Santander per i postumi di una contusione alla coscia destra rimediata nel corso della gara contro la Spal. Hanno interrotto l’allenamento Valencia a causa di una distorsione alla caviglia destra e Paz per un trauma di gioco che verrà valutato nei prossimi giorni. Domani la preparazione della squadra proseguirà con una doppia seduta di allenamento a porte aperte alle 10 e alle 17,30 sui campi del centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole.
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