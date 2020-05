Bologna, difficoltà per Danilo nel tornare in Italia. Società a lavoro per trovare una soluzione

Mentre il centro sportivo di Casteldebole ha iniziato a riaccogliere i giocatori del Bologna e Sinisa Mihajlovic, la società rossoblù sta continuando a lavorare al ritorno in Italia di Danilo. Il difensore, spiega la Gazzetta dello Sport, è attualmente a Sao Bernardo do Campo, in Brasile, e sta incontrando non poche difficoltà a tornare in Italia vista la carenza di voli. Una data certa al momento non esiste, col Bologna che sta lavorando per trovare un volo diretto ed evitare scali potenzialmente dannosi in ottica contagio da Covid-19.