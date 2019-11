© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Brutte notizie per il Bologna in vista delle prossime partite. La squadra ha ripreso oggi gli allenamenti, a tre giorni dalla sfida contro il Sassuolo, ma per vedere Mitchell Dijks di nuovo in campo servirà altro tempo. Come si legge sul sito ufficiale del club felsineo, per il ritorno in gruppo del difensore, dopo il trauma al secondo dito del piede destro, occorreranno ulteriori 2-3 settimane.