Bologna, Dijks si è allenato in parte con i compagni. Fuori Svanberg

In casa Bologna il gruppo di Mihajlovic è tornato ad allenarsi a Casteldebole dopo il riposo di ieri. Lavoro atletico, seduta tattica e partitella a campo intero per i rossoblù; Mitchell Dijks si è allenato in parte con i compagni e in parte in seduta differenziata, ancora differenziato per Ladislav Krejci e terapie per Mattias Svanberg.