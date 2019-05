© foto di PhotoViews

L'esterno del Bologna Mitchell Dijks ha assistito alla vittoria per 4-1 dei suoi compagni lontano dal terreno di gioco perché squalificato. La particolarità sta però nel fatto che non si è fermato ad vedere il match dalla tribuna d'onore come fanno di consueto i giocatori non convocati, ma ha raggiunto i tifosi sulle gradinate partecipando attivamente al tifo per i compagni impegnati nella sfida salvezza. Ecco il video postato su Twitter dall'olandese: "Grande vittoria! Mi sono divertito con i tifosi durante la partita!".