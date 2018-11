Bologna, domani la ripresa in vista della Sampdoria

Non ci libereremo così facilmente di questa Juventus. Possiamo dire che rubano, che inventano, che sono ladri e galeotti ma la verità è che questi sono di un altro pianeta e, mentre le altre società venivano demolite da cinesi e banditi, loro costruivano il futuro. Non puoi competere...

Juve, che noia. Milan, Gattuso sfiora l'impresa con la squadra B. Parma, squadra rivelazione e per Faggiano rinnovo meritato. I cambi...cambiano (per ora)

Empoli, Iachini: "I ragazzi sono stati bravi a rimanere in partita"

Botta e risposta iniziale, derby della Lanterna finisce in parità

Serie A, la classifica aggiornata: un punto a testa per Samp e Genoa

Empoli, Veseli: "Le difficoltà non sono finite, lavoriamo per salvarci"

Andersen, richiestissimo e rimandato. La continuità per ambire al top

Fiorentina, Pioli: "Mancato solo il gol, fatto di tutto per vincere"

Milan, Calabria: "Fisicamente sto bene. Lazio in corsa per la Champions"

Audero è in versione Superman, la Samp e la Juve gongolano

Sampdoria, Giampaolo: "La squadra non ha mai mollato"

Kouamé, manca solo il gol. Preziosi gongola per la nuova stella

La ripresa degli allenamenti in vista di Sampdoria-Bologna di sabato è prevista per domani, con una seduta di lavoro a porte aperte alle 11,30 al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole.

