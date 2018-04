Bologna, Donadoni divide la piazza: col Milan la prova del nove

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sarà domenica prossima, contro il Milan, la prova del nove per Roberto Donadoni. Come evidenzia Il Resto del Carlino, il tecnico, che ha infatti praticamente diviso la piazza di Bologna (come dimostrano i due striscioni apparsi negli scorsi giorni a Casteldebole), tornerà davanti il proprio pubblico solo nella prossima settimana (dopo la gara di Cagliari) e solo lì si potrà valutare la reazione del popolo rossoblù.