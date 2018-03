Bologna, Donadoni può saltare la Lazio causa influenza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Donadoni è in dubbio per la partita di domani sera a Roma sul campo della Lazio. Nessun ribaltone tecnico, però, a Bologna ma l’allenatore rossoblu deve semplicemente fronteggiare una forma influenzale abbastanza pesante che ieri gli ha impedito di dirigere l’allenamento. Annullata la conferenza della vigilia, ma per domani sera all’Olimpico le speranze di recupero sono maggiori. Altrimenti il compito di dirigere i felsinei toccherà ai suoi due vice, Gotti e Bortolazzi.